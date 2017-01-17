Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Петербурге пострадал рабочий после падения с автовоза

Инцидент произошел на автомобильном заводе Nissan

В Санкт-Петербурге пострадал рабочий после падения с автовоза. Мужчину доставили в больницу состоянии средней тяжести.

По данным ИА «Невские новости», инцидент произошел на автомобильном заводе Nissan на Комендантском проспекте, 140.

Известно, что пострадавшим оказался 47-летний уроженец Пензенской области. Врачи диагностировали у пациента тяжелую сочетанную травму головы, груди, конечностей. Пострадавшего доставили в отделение хирургии.

По факту падения мужчины полицейские проводят проверку.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

В Петербурге пострадал рабочий после падения с автовоза

Инцидент произошел на автомобильном заводе Nissan

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке