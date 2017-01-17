В Петербурге пострадал рабочий после падения с автовоза

В Санкт-Петербурге пострадал рабочий после падения с автовоза. Мужчину доставили в больницу состоянии средней тяжести.

По данным ИА «Невские новости», инцидент произошел на автомобильном заводе Nissan на Комендантском проспекте, 140.

Известно, что пострадавшим оказался 47-летний уроженец Пензенской области. Врачи диагностировали у пациента тяжелую сочетанную травму головы, груди, конечностей. Пострадавшего доставили в отделение хирургии.

По факту падения мужчины полицейские проводят проверку.

