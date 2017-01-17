КС ФРГ отклонил иск о запрете неонацистской партии Германии

Конституционный суд ФРГ отклонил во вторник иск с требованием запретить ультраправую неонацистскую Национал-демократическую партию Германии (НДПГ). Иск был подан представительством федеральных земель ФРГ– бундесратом – в 2013 году.

У партии нет потенциала для устранения демократии в Германии в настоящий момент, заявил председатель КС Андреас Фоскуле, оглашая постановление суда. Иск отклонен за неимением достаточных оснований.



При этом в документе отмечается, что политическая программа партии несовместима с принципами демократии и не предполагает уважения к достоинству человека. «НДПГ также планомерно и достаточно интенсивно работает над достижением своих целей, направленных против мирного демократического общественного порядка», - цитирует сайт «Комсомольской правды» сообщение суда.



Бундесрат подал иск с требованием запретить НДПГ из-за сходства ее идеологии с гитлеровской партией. Партия может угрожать демократическому устройству немецких земель, опасаются члены представительства федеральных земель.

НДПГ была создана в Западной Германии 28 ноября 1964 года, а 7 октября 1990 года объединилась с Национал-демократической партией бывшей ГДР. Партия всегда открыто заявляла о «неравенстве» народов и выступала за внедрение националистической и неонацистской идеологии в политическую и общественную систему страны, за ограничение миграции и прав меньшинств.



Правительство социал-демократов и «зеленых» во главе с канцлером Герхардом Шрёдером попыталось запретить НДПГ в 2001 году, но спустя два года дело закрыли.



На выборах 2013 года в бундестаг НДПГ набрала всего 1,3% голосов при необходимых 5%.

