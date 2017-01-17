Эрдоган сказал Путину, что Турция хочет поставлять в РФ овощи и фрукты

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание импортировать в РФ за турецкие лиры овощи и фрукты, запрет на поставки которых пока остается в силе. Речь идет о помидорах и винограде.

Запрет на поставки в РФ цитрусовых, персиков, абрикосов, слив и терна был снят с 9 октября прошлого года.

«Я уважаемому (президенту РФ Владимиру) Путину говорил, что мы хотим продавать помидоры и виноград России. Он предложил более плотно работать нашим министерствам», — заявил Эрдоган в ходе выступления в Анкаре перед представителями страховых компаний, передает «РИА Новости».

Эрдоган отметил, что уже говорил коллегам о важность укрепить торговлю с РФ и увеличить туда турецкий экспорт, причем в местной валюте.

«Мы у них будем покупать за рубли, а они у нас — за лиры. Таким образом мы спасем наши деньги от давления валюты», — подчеркнул политик.

