Порошенко заявил, что встретится с Трампом сразу после его инаугурации

В будущей администрации избранного президента США подтверждения этим словам пока не поступало
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что договорился с избранным американским лидером Дональдом Трампом о дате своего визита в Вашингтон.
«Я был одним из первых мировых лидеров, кому Трамп позвонил сразу после выборов… У нас была многообещающая беседа», — сказал Порошенко в интервью агентству Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, визит в США состоится после инаугурации Трампа, который вступит в должность президента 20 января. При этом конкретную дату украинский лидер назвать затруднился.
Подтверждения о возможной встрече с Порошенко из будущей администрации Трампа пока не поступало.
16 января на брифинге с вице-президентом США Джозефом Байденом в Киеве Порошенко заявил, что украинская сторона готова к сотрудничеству с новой американской администрацией.
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