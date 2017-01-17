Порошенко заявил, что встретится с Трампом сразу после его инаугурации

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что договорился с избранным американским лидером Дональдом Трампом о дате своего визита в Вашингтон.



«Я был одним из первых мировых лидеров, кому Трамп позвонил сразу после выборов… У нас была многообещающая беседа», — сказал Порошенко в интервью агентству Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



По его словам, визит в США состоится после инаугурации Трампа, который вступит в должность президента 20 января. При этом конкретную дату украинский лидер назвать затруднился.



Подтверждения о возможной встрече с Порошенко из будущей администрации Трампа пока не поступало.



16 января на брифинге с вице-президентом США Джозефом Байденом в Киеве Порошенко заявил, что украинская сторона готова к сотрудничеству с новой американской администрацией.

