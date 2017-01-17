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Путин надеется на развитие связей с Молдавией после визита Додона

В ходе встречи президенты двух стран отметили, что в последнее время отношения Москвы и Кишинева складывались не лучшим образом

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает, что визит его молдавского коллеги Игоря Додона станет толчком для развития сотрудничества двух государств. Об этом российский лидер заявил во вторник на встрече с президентом Молдавии.

«Я очень рассчитываю, что ваш первый визит в Россию… будет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей по всем направлениям», — приводит «РИА Новости» Владимира Путина.

Глава государства при этом отметил, что в последнее время отношения между Россией и Молдавией складывались не лучшим образом. В частности, товарооборот между странами сократился в два раза.

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что с 2017 года начнется новый этап в отношениях Москвы и Кишинева.

«Это мой первый официальный визит с момента избрания… Вся Молдова с вниманием следит за этим визитом, с большой надеждой для решения тех вопросов, которые у нас накопились», — подчеркнул молдавский лидер.

Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Путин надеется на развитие связей с Молдавией после визита Додона

Путин надеется на развитие связей с Молдавией после визита ДодонаВ ходе встречи президенты двух стран отметили, что в последнее время отношения Москвы и Кишинева складывались не лучшим образом

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