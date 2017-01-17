Путин надеется на развитие связей с Молдавией после визита Додона

Президент России Владимир Путин считает, что визит его молдавского коллеги Игоря Додона станет толчком для развития сотрудничества двух государств. Об этом российский лидер заявил во вторник на встрече с президентом Молдавии.

«Я очень рассчитываю, что ваш первый визит в Россию… будет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей по всем направлениям», — приводит «РИА Новости» Владимира Путина.

Глава государства при этом отметил, что в последнее время отношения между Россией и Молдавией складывались не лучшим образом. В частности, товарооборот между странами сократился в два раза.

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что с 2017 года начнется новый этап в отношениях Москвы и Кишинева.

«Это мой первый официальный визит с момента избрания… Вся Молдова с вниманием следит за этим визитом, с большой надеждой для решения тех вопросов, которые у нас накопились», — подчеркнул молдавский лидер.

Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года.