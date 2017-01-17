У омского мэра теперь есть не только свой сугроб, но и своя колея

В Омске рядом с одним из домов появилась надпись «Колея за Двораковского». Фото размещено в одной из социальных сетей.

А на прошлой неделе в интернете были фото раскрашенных снежных навалов с надписями «Сугробы за Двораковского!».



Таким образом жители Омска хотели привлечь внимание властей к плохой уборке улиц.

Сейчас к борьбе за дороги без снега подключились активисты ОНФ.



Они проверили качество уборки снега в нескольких районах города и согласились, что дороги и тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщает РИА «Омск-информ».

Активисты отметили, что весьма распространена практика, когда снег свозят в одно место, где и оставляют, хотя по закону его должны убрать в течение пяти суток.



Чистить же обочины коммунальщики должны в течение суток после окончания снегопада.