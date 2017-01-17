У омского мэра теперь есть не только свой сугроб, но и своя колея

Жители города продолжают бороться против плохой работы коммунальных служб
В Омске рядом с одним из домов появилась надпись «Колея за Двораковского». Фото размещено в одной из социальных сетей.
А на прошлой неделе в интернете были фото раскрашенных снежных навалов с надписями «Сугробы за Двораковского!».
Таким образом жители Омска хотели привлечь внимание властей к плохой уборке улиц.
Сейчас к борьбе за дороги без снега подключились активисты ОНФ.
Они проверили качество уборки снега в нескольких районах города и согласились, что дороги и тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщает РИА «Омск-информ».
Активисты отметили, что весьма распространена практика, когда снег свозят в одно место, где и оставляют, хотя по закону его должны убрать в течение пяти суток.
Чистить же обочины коммунальщики должны в течение суток после окончания снегопада.