Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

У омского мэра теперь есть не только свой сугроб, но и своя колея

Жители города продолжают бороться против плохой работы коммунальных служб

В Омске рядом с одним из домов появилась надпись «Колея за Двораковского». Фото размещено в одной из социальных сетей.

А на прошлой неделе в интернете были фото раскрашенных снежных навалов с надписями «Сугробы за Двораковского!».

Таким образом жители Омска хотели привлечь внимание властей к плохой уборке улиц.

Сейчас к борьбе за дороги без снега подключились активисты ОНФ.

Они проверили качество уборки снега в нескольких районах города и согласились, что дороги и тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщает РИА «Омск-информ».

Активисты отметили, что весьма распространена практика, когда снег свозят в одно место, где и оставляют, хотя по закону его должны убрать в течение пяти суток.

Чистить же обочины коммунальщики должны в течение суток после окончания снегопада.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

У омского мэра теперь есть не только свой сугроб, но и своя колея

Жители города продолжают бороться против плохой работы коммунальных служб

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке