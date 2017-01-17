Нижегородский ветнадзор требует запретить «концлагерь для собак»

Суд в Нижнем Новгороде 18 января рассмотрит иск против организаторов «концлагеря для собак», обнаруженного в ноябре. Запретить деятельности компании ЭБС требует комитет госветнадзора области. По данным властей, были допущены многочисленные нарушения при отлове и содержании бездомных собак.

Дело рассматривается в административном порядке, информирует НИА «Нижний Новгород». Организации грозит штраф от 500 до 700 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как ранее писали «Известия», в начале ноября 2016 года активисты обнаружили на складе, который арендует компания ЭБС, более 20 собак с признаками крайнего истощения и несколько трупов животных.

Было возбуждено уголовное дело. Установлено, что компания не лечила и не проводила медосмотр, а также стерилизацию поступивших собак, что является нарушением закона. Всех поступивших в приют животных после десяти дней усыпляли на основании фиктивного заключения ветеринарного врача как агрессивных или больных.