Полиция не стала возбуждать дело об избиении против Павленского

Полиция Москвы отказала в возбуждении уголовного дела в отношении Петра Павленского по заявлению актрисы театра об избиении и действиях сексуального характера, сообщила во вторник адвокат акциониста Ольга Динзе.

«Насколько нам известно, полиция отказала в возбуждении уголовного дела в отношении Павленского», — цитирует РИАМО Динзе.

Информация о том, что актриса «Театра. doc» Анастасия Слонина обвинила Павленского в сексуальных домогательствах и избиении своего бывшего молодого человека, подав на акциониста заявление в полицию, ранее появилась в СМИ. Главное следственное управление СК РФ по столице провело доследственную проверку в отношении Петра Павленского по заявлению Слониной о насильственных действиях сексуального характера.



Напомним, ранее суд приговорил Павленского к наказанию в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей за поджог двери здания ФСБ РФ в Москве. Однако, по словам адвоката акциониста, штраф он платить не будет. Согласно приговору суда, вступившему в законную силу 25 октября, художник обязан выплатить штраф в размере полумиллиона рублей, а также 480 тыс. рублей в рамках гражданского иска ФСБ.



Петр Павленский стал скандально известен после ряда неоднозначных акций с политическим подтекстом. Так, летом 2012 года он, зашив себе рот нитками, вышел с плакатом в поддержку скандальной группы Pussy Riot к Казанскому собору в Петербурге. В 2013 году Павленский разделся на Красной площади и прибил гвоздем свою мошонку к брусчатке. В октябре 2014 года обнаженный акционист, протестуя против «карательной психиатрии» на крыше Центра психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве, кухонным ножом отрезал себе мочку уха.