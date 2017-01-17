Мэй: окончательный план Brexit будет внесен в парламент

По словам премьер-министра Великобритании, страна останется надежным партнером ЕС
Британия не должна быть наполовину в Евросоюзе, наполовину вне его. Окончательный план Brexit будет внесен в парламент. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй на пресс-конференции в Лондоне во вторник.
«Финальный договор с ЕС об условиях выхода Британии должен будет получить одобрение обеих палат парламента страны», — заявила она.
Кроме того, премьер отметила, что в рамках специальной министерской комиссии Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс получат возможность принять участие в обсуждении условий Brexit.
Великобритания останется надежным партнером Евросоюза, при этом отметила Мэй.
«Референдум по Brexit не был отказом от общих ценностей. Британия не стремится к частичному членству в ЕС», — сказала она журналистам.