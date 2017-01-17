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Мэй: окончательный план Brexit будет внесен в парламент

По словам премьер-министра Великобритании, страна останется надежным партнером ЕС

Британия не должна быть наполовину в Евросоюзе, наполовину вне его. Окончательный план Brexit будет внесен в парламент. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй на пресс-конференции в Лондоне во вторник.

«Финальный договор с ЕС об условиях выхода Британии должен будет получить одобрение обеих палат парламента страны», — заявила она.

Кроме того, премьер отметила, что в рамках специальной министерской комиссии Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс получат возможность принять участие в обсуждении условий Brexit. 

Великобритания останется надежным партнером Евросоюза, при этом отметила Мэй.

«Референдум по Brexit не был отказом от общих ценностей. Британия не стремится к частичному членству в ЕС», — сказала она журналистам.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Мэй: окончательный план Brexit будет внесен в парламент

По словам премьер-министра Великобритании, страна останется надежным партнером ЕС

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