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УФАС проверит цены в маршрутках Брянска

Некоторые перевозчики подняли плату за проезд, не предупредив власти города

Региональное УФАС проводит проверку цен на проезд в маршрутках Брянска. По информации NASHBRYANSK.RU, тарифы поднялись с 1 января, однако не все предприниматели уведомили мэрию об этом. Поэтому, согласно законодательству, несколько перевозчиков должны работать по старым ценам. Сколько таких маршрутов в городе, установит проверка.

Также в Брянске работают коммерческие межмуниципальные маршрутки, проезд в которых стоит от 18 до 25 рублей. Как устанавливаются такие цены, выяснит УФАС.

Согласно закону Брянской области об организации транспортного обслуживания населения, перевозчики могут повышать тариф только раз в год. Об этом нужно сообщить властям не позднее 1 августа предыдущего года.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

УФАС проверит цены в маршрутках Брянска

Некоторые перевозчики подняли плату за проезд, не предупредив власти города

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