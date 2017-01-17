УФАС проверит цены в маршрутках Брянска

Региональное УФАС проводит проверку цен на проезд в маршрутках Брянска. По информации NASHBRYANSK.RU, тарифы поднялись с 1 января, однако не все предприниматели уведомили мэрию об этом. Поэтому, согласно законодательству, несколько перевозчиков должны работать по старым ценам. Сколько таких маршрутов в городе, установит проверка.

Также в Брянске работают коммерческие межмуниципальные маршрутки, проезд в которых стоит от 18 до 25 рублей. Как устанавливаются такие цены, выяснит УФАС.

Согласно закону Брянской области об организации транспортного обслуживания населения, перевозчики могут повышать тариф только раз в год. Об этом нужно сообщить властям не позднее 1 августа предыдущего года.