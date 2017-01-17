Путин продлил мандат экс-главы МВФ Стросс-Кана в набсовете РФПИ

Бывший глава международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан продолжит работу в наблюдательном совете Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).



Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, помимо управляющего директора Parnasse International Sarlau Стросс-Кана, в наблюдательный совет переназначены: министр финансов Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, спецпредставитель главы государства Сергей Иванов, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, вице-президент ТПП Владимир Дмитриев и первый замруководителя аппарата правительства Максим Акимов.



Также отмечается, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев останется на своей должности.



Из совета выведены экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев и помощник президента Игорь Левитин.



Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Доминик Стросс-Кан — французский политик-социалист. Бывший министр экономики, финансов и промышленности Франции (1997–1999). С 1 ноября 2007 года по май 2011 года являлся управляющим директором МВФ, ушел в отставку после сексуального скандала.

