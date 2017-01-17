Скарамуччи: Трамп относится с огромным уважением к Путину и Меркель

Избранный президент США Дональд Трамп относится с огромным уважением к президенту России Владимиру Путину и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, заявил советник Трампа Энтони Скарамуччи.

«Он достаточно открыт в отношении того, что он думает. Он с огромным уважением относится к канцлеру Меркель, он с огромным уважением относится к Путину», — сказал Скарамуччи, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Bloomberg.

Напомним, накануне Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель.

«Я думаю, она сделала одну очень катастрофическую ошибку — это принять всех этих нелегалов», — заявил он.

