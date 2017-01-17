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В Казани пострадали две пассажирки в ДТП с автобусом

Авария произошла в результате столкновения с «Газелью»

ДТП с участием автобуса и «Газели» произошло в Казани. В результате их столкновения пострадали две пассажирки автобуса. Всего в нем находилось 25 человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Казани.

По данным ProKazan.ru, ДТП произошло на улице 1 Мая. Травмы различной степени тяжести получили две женщины — 46 и 78 лет.

За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 215 ДТП, в которых пострадали 1 пешеход, 3 водителя и 3 пассажира, добавили в пресс-службе.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

В Казани пострадали две пассажирки в ДТП с автобусом

Авария произошла в результате столкновения с «Газелью»

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