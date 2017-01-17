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Мэй: мы будем контролировать миграцию из Европы

По словам британского премьера, профессиональная иммиграция «всегда будет желанна»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции в Лондоне во вторник заявила о намерении контролировать миграцию из Евросоюза после Brexit. 

По мнению Мэй, ЕС недостаточно гибок для всех стран-членов

«Мы будет контролировать свои собственные законы. Мы будем контролировать миграцию из Европы. Иммиграция всегда будет желанна, особенно профессиональная», — заявила она журналистам. 

Мэй также отметила, что британские власти постараются избежать «разрушительного, резкого Brexit». 

«Великобритания будет стремиться к поэтапному процессу выполнения статьи 50, чтобы Британия и страны ЕС подготовились к новым условиям сотрудничества», — отметила она. 

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Мэй: мы будем контролировать миграцию из Европы

По словам британского премьера, профессиональная иммиграция «всегда будет желанна»

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