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ЦИК вернется к результатам выборов в Госдуму

В Центризбиркоме делегация БДИПЧ ОБСЕ впервые представит свой отчет по итогам парламентских выборов-2016

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сегодня с визитом в Москву прилетают руководитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк и восемь сотрудников аппарата организации. Иностранные наблюдатели впервые представят свой итоговый отчет о прошедших в России выборах в Государственную думу седьмого созыва в сентябре 2016 года. В Центризбиркоме, где 19 января состоится презентация документа, «Известиям» заявили, что выводы миссии БДИПЧ в ведомстве будут представлены впервые. Эксперты полагают, что такой шаг со стороны иностранных наблюдателей может рассматриваться как попытка наладить полноценные рабочие контакты с Россией в преддверии президентских выборов.

В БДИПЧ ОБСЕ «Известиям» подтвердили, что визит главы бюро Михаэля Линка в Москву пройдет с 18 по 20 января. Договоренность об этом в ноябре прошлого года была достигнута между ним и председателем ЦИК Эллой Памфиловой на полях заседания бюро в Вене. В ЦИК «Известиям» заявили, что положительно отнеслись к предстоящему визиту главы БДИПЧ в Москву. Встреча иностранных наблюдателей с членами ЦИК 19 января, по информации «Известий», рассчитана на полтора часа. 

С главой БДИПЧ ОБСЕ в Москву прибудут также глава наблюдательной миссии Ян Петерсен, глава миссии краткосрочного наблюдения Илкка Канерва, заместитель главы отдела по выборам Александр Шлык и сотрудники аппарата бюро.

— Цель визита директора Михаэля Линка и специалистов из нашего отдела выборов — представить и обсудить окончательный доклад о выборах в Государственную думу 2016 года и содержащиеся в нем рекомендации, — сообщили «Известиям» в БДИПЧ ОБСЕ. — Это является частью обычного для БДИПЧ анализа того, каким образом организация может оказывать экспертную поддержку в осуществлении рекомендаций, содержащихся в итоговых отчетах миссии наблюдения за выборами. 

За три дня пребывания в Москве делегация намерена встретиться с представителями ЦИК, Министерства иностранных дел и Государственной думы. Также запланировано общение с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым, уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и представителями движения в защиту прав избирателей «Голос».

Глава СПЧ Михаил Федотов заявил «Известиям», что официального приглашения на встречу ему пока не поступало, однако, если она состоится, он готов обсудить с иностранными делегатами электоральную систему РФ.

Председатель совета РОИИП, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов заявил «Известиям», что российская сторона всегда была открыта к диалогу с международными наблюдателями, однако в БДИПЧ ОБСЕ впервые проявили такую высокую заинтересованность в визите.

— Господин Линк понимает, что Россия играет значительную роль в рамках мировых институтов развития демократии. Кроме того, он пока не высказал желания продлевать срок своих полномочий, который заканчивается летом. Человек уходит с поста, понимает, что должен оставить последователю какие-то связи, наладить работу прежде всего с Российской Федерацией. Обычно это бывает наоборот — уходящий чиновник сжигает мосты. А здесь есть осознание, что с Россией надо сохранять хорошие, добрососедские отношения, тем более в рамках ОБСЕ, где Россия работает по ряду направлений, — подчеркнул Игорь Борисов.

Он отметил, что возможность поездки в Россию Михаэля Линка обсуждалась заранее, с тем чтобы высокопоставленные представители БДИПЧ смогли осуществить презентацию доклада лично.

— Ранее доклад был обнародован только на английском языке. Формальный повод за собой оставил директор БДИПЧ — на русском языке презентовать его председателю ЦИК, вручить для дальнейшего обсуждения. Большую роль в анализе предложений БДИПЧ должно сыграть экспертное сообщество, — отметил Игорь Борисов.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что встреча с БДИПЧ ОБСЕ демонстрирует открытость ЦИК и готовность комиссии к конструктивному взаимодействию с международными наблюдателями. Эта встреча будет способствовать решению вопросов будущего, не стоит ее рассматривать исключительно в ретроспективном ключе.

— Для ЦИК важно изменить отношение не только к прошедшим парламентским выборам, но и к выборной системе вообще. Впереди президентская кампания, и важно уже сейчас формировать атмосферу доверия и взаимопонимания, — сказал Константин Калачев.

Из первоочередных рекомендаций итогового отчета миссии (есть в распоряжении «Известий»), которые члены бюро представят на встрече в ЦИК, стоит упомянуть, в частности, упрощение нормативно-правовой базы в процедурах регистрации кандидата за счет снижения количества подписей в поддержку кандидатов-самовыдвиженцев. В части норм, касающихся предвыборной агитации, необходимо принять меры против неправомерного использования административного ресурса. В бюро также отмечают возможность создания независимого надзорного органа, который будет наблюдать за свободным, равным и справедливым доступом кандидатов к СМИ.

В докладе упоминается необходимость предоставить гарантии для наблюдателей от гражданского общества, поощрение политических партий, которые выдвигают гендерно сбалансированные списки кандидатов.

Из второстепенных рекомендаций: отмена ограничения прав выдвигаться кандидатом для лиц, имеющих двойное гражданство, вид на жительство в другом государстве или погашенную судимость; устранение запретов на избирательные права лиц с ограниченными умственными способностями; обеспечение независимости избирательных комиссий от государственных и местных органов власти и предотвращение использования административного ресурса для партийных целей; доступ избирателей с ограниченными физическими возможностями на избирательные участки.

ЦИК, согласно отчету, следует проводить собственный мониторинг СМИ во время избирательной кампании «с целью выявления несправедливого и предвзятого освещения предвыборной кампании и принятия эффективных действий против тех, кто нарушает закон».

Сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин заявил «Известиям», что ознакомился с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ, однако согласен с ними лишь отчасти.

— Европейский акцент, который неактуален для нашей страны, — это общая тенденция для заключений международных наблюдателей. Они замечают то, что важно для них, но не для нас, — отметил Андрей Бузин.

— Не надо ничего отвергать с порога. Любая точка зрения, если она аргументирована, имеет право на существование. Вопрос не в том, чтобы прогибаться под кого-то, речь о готовности к диалогу. Однако есть общие стандарты, а есть национальные особенности. Совершенных выборных систем нет нигде — ни в России, ни в США, ни во Франции. И универсальных решений тоже быть не может, — считает Константин Калачев.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов отметил, что эта встреча — дополнительный шаг к режиму большей открытости российского избирательного процесса. Политолог напомнил, что именно на это были направлены усилия главы ЦИК Эллы Памфиловой и нового состава избиркома.

— Это важно и с точки зрения ожидаемых попыток возможной дискредитации президентской кампании со стороны ряда западных стран. Лучше уже сейчас повысить уровень доверия к избирательной системе в России в целом, — считает Григорий Добромелов.

Известия // среда, 18 января 2017 года

ЦИК вернется к результатам выборов в Госдуму

ЦИК вернется к результатам выборов в ГосдумуВ Центризбиркоме делегация БДИПЧ ОБСЕ впервые представит свой отчет по итогам парламентских выборов-2016

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