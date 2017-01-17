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«Газпром» выставил «Нафтогазу» счет за невыбранный газ

Украина должна заплатить более $5,3 млрд в течение десяти дней

«Газпром» направил «Нафтогазу Украины» счет на оплату газа, невыбранного украинской компанией во II–IV кварталах 2016 года по условию «бери-или-плати», говорится в сообщении российской компании.

Согласно действующему между «Газпромом» и «Нафтогазом» контракту купли-продажи газа, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество (МГК) газа, поясняется в сообщении.

В соответствии с условиями контракта «Газпром» выставил «Нафтогазу» счет на сумму $5,319 млрд. Украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней, то есть до 27 января.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объяснил, что принцип «бери-или-плати» — основополагающий в газовой отрасли.

«Он обязывает поставщика резервировать добычные и газотранспортные мощности под законтрактованный объем газа. Он гарантирует, что этот газ будет продан только указанному в контракте покупателю», — сказал Миллер журналистам.

«Газпром» отмечает, что в первом квартале 2016 года для «Нафтогаза» не применялось условие «бери-или-плати».

Украина прекратил закупку российского газа 25 ноября 2015 года. Страна использует реверсные схемы закупки газа у Венгрии, Словакии и Польши. 

Известия // вторник, 17 января 2017 года

«Газпром» выставил «Нафтогазу» счет за невыбранный газ

Украина должна заплатить более $5,3 млрд в течение десяти дней

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