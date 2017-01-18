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«Ростех» готов сжечь крымский мусор

Госкорпорация ведет переговоры о строительстве завода по утилизации твердых бытовых отходов в Крыму

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Дочерняя структура государственной корпорации «Ростех» — «РТ-Инвест» — планирует построить завод по утилизации отходов на полуострове Крым. На днях состоялись переговоры компании с крымскими властями, однако до окончательного формирования проекта может пройти не менее полугода.

— В Крыму остро встала проблема с мусором, так как все свалки находятся в горах и отходы неизбежно стекают к побережью. К тому же этой проблемой десятилетиями никто не занимался, — рассказал «Известиям» собеседник, знакомый с ходом переговоров властей полуострова с «дочкой» «Ростеха».

В компании «РТ-Инвест» «Известиям» подтвердили, что ведут переговоры с крымскими властями.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергей Карпов сообщил, что предложенный проект заинтересовал руководство региона. По его словам, в ближайшее время «РТ-Инвест» займется расчетами его экономической составляющей.

— Если нам будет предложена работающая схема, то мы будем готовы внести изменения в генеральную схему очистки от мусора Республики Крым и рассмотреть возможность размещения на нашей территории заводов по термической утилизации мусора в том числе, — сказал Сергей Карпов, добавив, что интерес к подобным проектам в Крыму проявляют также немецкие и японские инвесторы.

Если крымский завод по сжиганию мусора будет построен, то это будет шестой завод госкорпорации, который займется утилизацией мусора с глубокой переработкой в электроэнергию и тепло. К строительству еще четырех таких заводов в Московской области и одного в Татарстане «РТ-Инвест» планирует приступить в конце 2017 года. Постановление по поддержке этих проектов было согласовано заинтересованными министерствами и в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве.

В декабре 2016 года о необходимости создания подобного предприятия в Крыму заявил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Полуостров должен стать туристическим центром России, поток туристов в Крым растет, и одновременно с этим за последние десятилетия там скопилось огромное количество отходов, заявил он.

В Минпромторге также поддерживают идею постройки мусороперерабатывающего предприятия в Крыму.

— Сергей Иванов не случайно обозначил эту проблемную тему в регионе. Возможности мусорных полигонов полуострова уже исчерпаны, и субъект испытывает энергетический дефицит, — заявил «Известиям» заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По его словам, предлагаемая «Ростехом» технология эффективна, экологична и может быть успешно применена на территории республики.

— Технология, которую предполагается использовать в проекте (энергетическая утилизация отходов на колосниковой решетке, — «Известия») признана Минпромторгом соответствующей критериям наилучших доступных технологий, поскольку она является востребованной в мире, имеет широкий опыт применения и адаптирована к российским условиям, — отметил замминистра промышленности.

Распространение проекта в другие регионы страны позволит постоянно снижать стоимость строительства, а уровень локализации производства оборудования может составить до 90%, однако решение о целесообразности строительства такого рода объектов принимают органы власти субъекта и Министерство природных ресурсов, подчеркнул Виктор Евтухов.

В Министерстве экономического развития «Известиям» сообщили, что необходимо рассмотреть весь спектр технологических решений по отходам в Крыму.

— В течение длительного периода проблема ТКО (твердых коммунальных отходов. — «Известия») в Крыму «решалась» методом организации свалок, которые не соответствуют действующим в РФ требованиям к объектам размещения отходов. Их накопление будет и в дальнейшем приводить к засорению территорий, ухудшению экологической ситуации в данном регионе, — сказала пресс-секретарь министерства Елена Лашкина.

В случае если программа развития мусоропереработки примет в России системный характер и будет развиваться во всех регионах, на юге страны это будет востребовано, считает аналитик Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Наталья Порохова.

— Обычно на размещение завода влияет сырьевой фактор, поэтому строить заводы по утилизации отходов имеет смысл в густонаселенных районах, которые являются источниками этого мусора. Юг России и Крым — достаточно густонаселенные части страны, и в рамках развития программы по переработке мусора появление завода там было бы достаточно логичным, — пояснила эксперт.

По мнению Натальи Пороховой, пока это достаточно дорогой проект с точки зрения оптового рынка электроэнергии и тут в первую очередь встает вопрос государственной поддержки.

Несмотря на то что заводы будут вырабатывать тепло и электроэнергию, сжигание отходов вряд ли позволит решить проблему энергоснабжения, считает руководитель проектов консалтинговой группы «НЭО Центр» Николай Захаров. По его словам, основной эффект — снижение объема захоронения.

— На сегодняшний день переработка твердых бытовых отходов в Крыму отсутствует. Все отходы захораниваются, полигонов не хватает. Создание перерабатывающих предприятий будет способствовать решению проблем обращения с отходами, так как позволит значительно снизить объем захоронений, — сказал Николай Захаров.

Известия // среда, 18 января 2017 года

«Ростех» готов сжечь крымский мусор

«Ростех» готов сжечь крымский мусорГоскорпорация ведет переговоры о строительстве завода по утилизации твердых бытовых отходов в Крыму

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