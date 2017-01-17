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Трамп назвал опросы об уровне своей популярности сфабрикованными

Ранее сообщалось о том, что рейтинг республиканца побил антирекорд

Избранный президент США Дональд Трамп назвал опрос, показавший его низкий рейтинг, полностью сфабрикованным. 

«Люди, представившие липовые предвыборные опросы, продолжают делать фальшивки. Опросы сфабрикованы, так же, как и раньше», — написал он на своей странице в Twitter.

Избранный президент США также сообщил о рекордном количестве людей, которые стекаются в Вашингтон в преддверии инаугурации.

Ранее сообщалось, что результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gallup 4–8 января среди более чем 1 тыс. человек в возрасте от 18 лет, свидетельствуют о рекордно низком уровне поддержке Трампа республиканцами — 40%.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Трамп назвал опросы об уровне своей популярности сфабрикованными

Ранее сообщалось о том, что рейтинг республиканца побил антирекорд

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