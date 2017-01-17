Трамп назвал опросы об уровне своей популярности сфабрикованными

Избранный президент США Дональд Трамп назвал опрос, показавший его низкий рейтинг, полностью сфабрикованным.

«Люди, представившие липовые предвыборные опросы, продолжают делать фальшивки. Опросы сфабрикованы, так же, как и раньше», — написал он на своей странице в Twitter.

The same people who did the phony election polls, and were so wrong, are now doing approval rating polls. They are rigged just like before. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 января 2017 г.

Избранный президент США также сообщил о рекордном количестве людей, которые стекаются в Вашингтон в преддверии инаугурации.



Ранее сообщалось, что результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gallup 4–8 января среди более чем 1 тыс. человек в возрасте от 18 лет, свидетельствуют о рекордно низком уровне поддержке Трампа республиканцами — 40%.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.