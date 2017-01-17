Путин сообщил, что у него нет оснований критиковать Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что он не может критиковать или выступать в защиту избранного президента США Дональда Трампа, поскольку еще с ним незнаком. Такое заявление глава государства сделал во вторник в ходе пресс-конференции.

«Я с господином Трампом незнаком, я его никогда не встречал, я не знаю, что он будет делать на международной арене, поэтому у меня нет никаких оснований ни нападать на него, критиковать его за что-то, ни защищать, как бы то ни было», — сообщил журналистам президент России.

Он также подчеркнул, что российская сторона не будет обращаться в Нобелевский комитет, чтобы Дональду Трампу присвоили какую-либо премию.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что в США по-прежнему продолжается острая внутриполитическая борьба, несмотря на то что результаты президентских выборов в стране иже давно определены. При этом он отметил, что уходящая администрация президента США относится к той категории людей, которые бесконечно прощаются, но не уходят.