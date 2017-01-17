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Запрет на ловлю наваги введут в нескольких районах Поморья

Ограничение вводится для сохранения популяции рыб в акватории Унской губы Белого моря

Запрет наваги начнет действовать с 20 по 31 января в нескольких районах Поморья. В частности, ловлю рыбы запретят в Унской губе и губе Ухта Онежского залива Белого моря для сохранения популяции этого вида рыбы.

По данным News29, запрет будет действовать в соответствии с установленными правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна акватории Унской губы, которая входит в границы, особо охраняемой природной территории национального парка «Онежское Поморье».

Нарушителям грозит штраф от трех до четырех тыс. рублей или уголовная ответственность с учетом возмещения причиненного ущерба за каждую незаконно выловленную рыбу.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Запрет на ловлю наваги введут в нескольких районах Поморья

Ограничение вводится для сохранения популяции рыб в акватории Унской губы Белого моря

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