Запрет на ловлю наваги введут в нескольких районах Поморья

Запрет наваги начнет действовать с 20 по 31 января в нескольких районах Поморья. В частности, ловлю рыбы запретят в Унской губе и губе Ухта Онежского залива Белого моря для сохранения популяции этого вида рыбы.

По данным News29, запрет будет действовать в соответствии с установленными правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна акватории Унской губы, которая входит в границы, особо охраняемой природной территории национального парка «Онежское Поморье».

Нарушителям грозит штраф от трех до четырех тыс. рублей или уголовная ответственность с учетом возмещения причиненного ущерба за каждую незаконно выловленную рыбу.

Читайте также:

На Байкале запретят ловлю омуля