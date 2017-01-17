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Внутри львов на Банковском мосту Петербурга нашли монеты и записки

Скульптуры находятся в неудовлетворительном состоянии

Внутри знаменитых крылатых львов на Банковском мосту в центре Петербурга обнаружены монеты и записки с пожеланиями. Скульптуры находятся в неудовлетворительном состоянии в том числе из-за суеверных граждан, которые трут позолоченные крылья и запихивают в пасти и швы монеты и записки. Содержание записок самое разное: от удачного замужества и прописки в Петербурге до улыбок во всем мире. Наиболее интересные анонимные пожелания планируется музеефицировать.

Демонтаж скульптур весом 1,6 т производится с помощью подъемного крана. Затем планируется обследование элементов Банковского моста, который также нуждается в ремонте. Как сообщили «РИА Новости» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в настоящее время проводятся экспертизы и проектные работы. Планируется, что капремонт моста начнется в 2018 году и займет около полугода.

Особую известность мосту принесли угловые скульптуры мифических крылатых львов (часто ошибочно именуемых грифонами) работы скульптора Павла Соколова, передает ИА FlashNord.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Внутри львов на Банковском мосту Петербурга нашли монеты и записки

Скульптуры находятся в неудовлетворительном состоянии

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