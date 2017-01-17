Путин не будет контактировать с Обамой до инаугурации Трампа

Президент России Владимир Путин не планирует телефонных контактов со своим американским коллегой Бараком Обамой до окончания срока его полномочий. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не запланировано», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков также добавил, что в Латинской Америке лидеры пообщались друг с другом лично.



«Они поблагодарили друг друга за совместную работу. Это была заключительная личная встреча. Попрощались», — отметил он.

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.