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Путин не будет контактировать с Обамой до инаугурации Трампа

Заключительная личная встреча лидеров России и США прошла в Латинской Америке

Президент России Владимир Путин не планирует телефонных контактов со своим американским коллегой Бараком Обамой до окончания срока его полномочий. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Нет, не запланировано», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. 

Песков также добавил, что в Латинской Америке лидеры пообщались друг с другом лично.

«Они поблагодарили друг друга за совместную работу. Это была заключительная личная встреча. Попрощались», — отметил он. 

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. 

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Путин не будет контактировать с Обамой до инаугурации Трампа

Заключительная личная встреча лидеров России и США прошла в Латинской Америке

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