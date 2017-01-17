ЦБ: трендовая инфляция снизилась до 7,4% в декабре 2016 года

Трендовая инфляция в годовом выражении снизилась по итогам 2016-го до 7,4% с 7,6% в ноябре, говорится в материалах Центробанка.



«Трендовая инфляция снижается умеренными темпами, ее замедление сдерживается неоднородностью вкладов в дезинфляцию разных компонент», — поясняют в ЦБ.



Регулятор ожидает дальнейшего ослабления инфляционного давления в стране, но указывает на сохранение рисков неудачи в кампании по замедлению темпов роста цен до 4% по итогам 2017 года. Фактическая инфляция в прошлом году составила, по данным Росстата, 5,4%.

