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Закон о собственных научных степенях применили в СПбГУ впервые в РФ

Лишь два ведущих университета России — СПбГУ и МГУ — получили право самостоятельно их присуждать

В Санкт-Петербургском государственном университете впервые в России применили закон о присуждении собственных научных степеней во время защиты диссертации во вторник. Для проведения защиты был специально сформирован диссертационный совет.

СПбГУ и МГУ — два ведущих университета России — получили право самостоятельно присуждать ученые степени кандидатов и докторов наук, признаваемые государством, в 2016 году. Вузы могут проводить защиты по собственным правилам.

Теперь соискатели сами могут выбирать, по какой системе защищаться: по старой, когда степень присуждает Высшая аттестационная комиссия России, или по новой, где окончательное решение принимает вуз, сообщает ОТР.

Первым, кто принял решение защитить свою работу по новой системе, стал Бахтиёр Алимджанов. Его диссертация носит название «Экономическая политика Российской империи в Туркестанском генерал-губернаторстве (вторая половина XIX — начало XX века)».

Защита транслировалась в онлайн-режиме на русском и английском языках.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Закон о собственных научных степенях применили в СПбГУ впервые в РФ

Лишь два ведущих университета России — СПбГУ и МГУ — получили право самостоятельно их присуждать

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