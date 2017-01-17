Си Цзиньпин: в торговых войнах не бывает победителей

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе заявил, что в торговых войнах не бывает победителей и призвал сказать «нет» протекционизму.



Он отметил, что глобализация мировой экономики является процессом, которому свойственны не только плюсы, но и минусы, однако это не значит, что власти разных стран должны сосредоточиться только на защите собственных интересов



«Необходимо сказать «нет» протекционизму в экономике. Да, запершись в темной комнате, вы защитите себя от дождя и ветра снаружи, но воздух и свет внутрь также попасть не смогут», — сказал глава КНР.



Си Цзиньпин указал, что Китай не намерен усиливать свою торговую конкурентоспособность за счет девальвации курса юаня, не собирается начинать валютные войны.

Он также рассказал, что экономика КНР выросла в 2016 году примерно на 6,7%. Си Цзиньпин назвал это «новой нормой» для страны.

Напомним, согласно докладу Международного валютного фонда, рост экономики КНР в 2017 году должен составить 6,5% ВВП (+0,3 процентного пункта) и 6% ВВП в 2018 году.



Рост мировой экономики, согласно прогнозу международной организации, остался неизменным: 3,4% в 2017 году и 3,6% в 2018-м.

