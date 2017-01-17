Государству возвращены 10% вложенных в ОЭЗ «Тольятти» средств

Главным событием 2016 года для особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» стал запуск двух новых заводов по производству автокомпонентов (ООО «Эдша Тольятти» и «Атсумитек Тойота Цусе Рус»), говорится в итоговом отчете управляющей компании.

В сентябре была завершена процедура передачи полномочий по управлению ОЭЗ правительству Самарской области. К концу года общий объем заявленных инвестиций в ОЭЗ достиг почти 23 млрд руб., число заявленных рабочих мест превысило пять тысяч. При этом порядка 10% вложенных бюджетных средств вернулось государству в виде налоговых и иных платежей от деятельности резидентов, сообщает ВолгаНьюс.рф.

В 2017 году планируется сдать в эксплуатацию достроенные объекты инфраструктуры второго этапа, осуществить запуск двух новых заводов и привлечь трех новых резидентов.