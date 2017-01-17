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В Мурманской области открылся визит-центр заповедника «Пасвик»

Планируется, что он станет визитной карточкой российского приграничья

В Никеле Мурманской области открылся визит-центр международного природного заповедника «Пасвик». В новом учреждении будут проводиться встречи и дискуссии представителей власти, ученых, экологов и педагогов стран Баренцева региона. Кроме того, центр будет базой для экологического просвещения жителей Заполярья и визитной карточкой российского приграничья, передает ИА «Би-порт».

Работы по его созданию начались в 2011 году, когда министерство природных ресурсов и экологии РФ приобрело для этих целей здание площадью 840 кв. м. На церемонии присутствовал глава ведомства Сергей Донской. Министр отметил, что старт работы этого центра в Год экологии в России — символичное событие. По его словам, в визит-центр можно приводить школьников, чтобы они знали, в каком краю живут.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

В Мурманской области открылся визит-центр заповедника «Пасвик»

Планируется, что он станет визитной карточкой российского приграничья

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