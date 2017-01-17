США одернули Европу

Дональд Трамп завершает подготовку к инаугурации, декларируя свои основные подходы к вопросам внутренней американской политики и международным делам. Подошла очередь обозначить отношение США к будущему своих отношений с Европой. В качестве трибуны выбраны, в частности, немецкая газета Bild и британская Times.

Смысл высказываний Трампа заключается в том, что США по-прежнему позиционируют себя ведущей силой в американо-европейском тандеме, а европейцам, как и ранее, отводится роль ведомых. Для наглядности выбрана тема НАТО. Так, новый американский президент дал понять, что его не устраивает НАТО в сегодняшнем виде. Видимо, европейцам послан намек о том, чтобы они готовились по меньшей мере к выдвижению американцами требований по полному выполнению финансовых нормативов деятельности НАТО. Здесь речь пойдет прежде всего о соблюдении утвержденного в 2006 году стандарта о необходимости отчисления в бюджет НАТО каждой страной — участницей альянса взносов в размере 2% от национального ВВП. Сейчас это выполняют только пять стран. Еще один стандарт предполагает, что не менее 40% от национального участия в военном бюджете НАТО должно расходоваться на модернизацию военной техники и вооружения. Другими словами, в объединенном виде оба стандарта служат своего рода механизмом постоянного обеспечения заказами военно-промышленного комплекса США. В этом контексте тема НАТО вписывается в заявленное Трампом намерение расширить и дополнительно оснастить американские вооруженные силы.

В более широком плане высказывания Трампа о НАТО достаточно откровенно подтверждают, кто является действительным руководителем альянса и его выгодополучателем. Кроме того, возникает ощущение, что НАТО воспринимается в США как главная консолидирующая и управляющая общеевропейская организация.

Примечательно, что, акцентируя внимание на теме НАТО, Трамп не касается других американских военных проектов в Европе, таких как размещение европейского элемента американской ПРО, функционирование военных объектов США в Европе, модернизация ядерного оружия США, базирующегося на европейской территории.

Натовский мотив во внешнеполитической риторике Трампа не является новым. Еще в период предвыборной кампании он предостерегал европейцев от восприятия НАТО как безотказного механизма вовлечения США в конфликтные ситуации. В частности, он обращался к примеру стран Балтии и подчеркивал, что американцы вступятся за них, если для этого будут найдены веские основания, но не автоматически.

Послевыборный период в США показал, что новый президент склонен прибегать к использованию в международных отношениях неофициальных зондажных идей, чтобы, с одной стороны, оценить первую реакцию на свои соображения, с другой — определиться с целесообразностью и формой официального выдвижения идеи. Как представляется, Трамп косвенно декларировал, что США хотели бы самостоятельно решать, как организоваться Европе в военно-политическом плане.

Высказывания Трампа о необходимости уточнения подходов к НАТО вызвали растерянность среди европейских политических деятелей. Так, до недавних пор ведущие страны Европы рассматривали себя равными с США, главным образом, в рамках НАТО и, соответственно, неприкасаемыми для критики. Однако оказалось, что Трамп думает иначе и не видит большой разницы между ведущими странами Европы и странами Балтии.

Не ожидали европейцы и личных выпадов Трампа в адрес европейских политиков. Видимо, они позабыли свои уничижительные замечания в адрес самого Трампа, когда тот проводил предвыборную кампанию. Оказалось, что он их помнит и не склонен оставлять без внимания. Выпад нового президента США против Ангелы Меркель можно воспринять как предупреждение всем остальным европейским политикам, в том числе и на будущее.

Высказывания Трампа еще раз высветили идеологическую неоднородность Европы в целом и Евросоюза в частности. Долгое время в европейской политике сосуществуют, можно сказать, два течения. Одно объединяет политиков, которым близка концепция евроатлантизма, предполагающая единство Запада при лидерстве США. Другое — представляет политиков, которые не отрицают необходимости консолидации западных стран, но полагают, что в этом процессе Европа и США должны быть равноправными партнерами. Первых именуют евроатлантистами, вторых — европеистами. Высказывания Трампа о НАТО оживили в среде европеистов дискуссии о желательности создания в Европе именно европейских вооруженных сил.

Вполне очевидно, что высказывания Трампа и ответная реакция европейских политиков — это своего рода разминка перед реальной политикой, которая станет кристаллизоваться после инаугурации нового президента и обретать прикладной характер. В равной мере это относится и к предстоящим весной 2017 года президентским выборам в Германии и Франции. Пока обе стороны, и американцы и европейцы, можно сказать, прощупывают друг друга.

Нельзя не обратить внимание на то, что европейская тема во внешнеполитических высказываниях Трампа прозвучала одной из последних. Можно истолковать это по разному. Однако доминирующая мысль состоит в том, что, по мнению американцев, большинство европейцев привержено евроатлантическим идеям и не позволят себе проводить самостоятельную линию в международной политике, а тем более линию, идущую вразрез с американскими интересами. Укрепляет эту версию и то, что постановка вопроса о ревизии НАТО сопровождалась нелицеприятной критикой в адрес Ангелы Меркель — канцлера Германии, которая признается как несомненный лидер если не всей Европы, то, безусловно Евросоюза.

Понятно, что впереди будут многократные контакты и долгие переговоры между американцами и европейцами, на которых будут отшлифованы нынешние шероховатости в двусторонних отношениях. Но уже сейчас ясно, что европейским политикам больше нечего рассчитывать на бережное отношение и особые подходы, казалось бы, вытекающие из союзнических отношений с США.

Автор — старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук