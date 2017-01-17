Прибыль тамбовских организаций снизилась в два раза, а суммарный объем убытка возрос на 14%. Соответствующие данные привел Тамбовстат по итогам работы городских предприятий с января по ноябрь 2016 года.

Так, прибыль местных организаций без учета субъектов малого бизнеса, банков, страховых и бюджетных организаций составила чуть более 19 млрд рублей, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Снижение доходов произошло в основном за счет ухудшения финансового результата в организациях, которые занимаются операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, где за 11 месяцев убыток составил 387,4 млн рублей, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Помимо этого, убытки понесли организации здравоохранения и предоставления социальных услуг в размере 6 млн рублей.

Значительные убытки также наблюдаются в организациях сельского и лесного хозяйства, на обрабатывающих производствах, предприятиях транспорта и связи, гостиниц и ресторанов. В 1,3 раза прибыль увеличилась в сфере организаций финансовой деятельности, торговли и ремонта автомобилей и бытовой техники.

Улучшение финансового результата произошло и в организациях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, где прибыль составила 3,7 млн рублей вместо убытка в размере 453,1 млн рублей за соответствующий период 2015 года.