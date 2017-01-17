В колонии в Псковской области прошли «Веселые старты»

Заключенные ИК-3 УФСИН России по Псковской области приняли участие в спортивных состязаниях «Веселые старты». Более 20 человек из разных отрядов колонии соревновались в ловкости, быстроте и выносливости. По информации сайта «Псковская лента новостей», программа состояла из пяти этапов, среди которых легкоатлетическая эстафета, многоборье, перетягивание каната и др.



Игры были организованы по инициативе воспитательного отдела исправительного учреждения. Там считают, что здоровый образ жизни способствует формированию правопослушного поведения. Игроки с неподдельным интересом и спортивным задором соревновались за призовые места. Итогом более чем трехчасовой борьбы стала победа команды «Вита».