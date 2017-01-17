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В Белгороде продлен арест экс-главы антикоррупционного управления МВД

Сергей Бутяйкин обвиняется в получении взятки в размере более 80 млн рублей

Суд в Белгороде продлил домашний арест бывшего начальника областного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Сергея Бутяйкина до 16 апреля. Отклонены все ходатайства защиты, в том числе о возврате дела прокурору и смягчении меры пресечения, сообщает ИА «Абирег». Бутяйкин обвиняется в незаконном предпринимательстве и получении взятки в особо крупном размере. Рассмотрение дела по существу назначено на 27 января и пройдет в открытом режиме.

Об этом деле ранее писали «Известия». По версии следствия, с марта по июнь 2011 года обвиняемый создал в Белгородской области учреждение двух коммерческих предприятий в виде хозяйственных обществ. Используя должностные полномочия, обвиняемый вымогал у соучредителя ОАО «Орелсоцбанк» Алексея Фомченкова взятку. В свою очередь, Фомченков организовал выдачу займов в кредитной организации доверенным лицам на сумму более 80 млн рублей, которые через фирмы-однодневки были переведены на подконтрольные Бутяйкину счета.

Во время следствия Бутяйкин неоднократно нарушал подписку о невыезде, а также не явился к следователю без уважительной причины.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

В Белгороде продлен арест экс-главы антикоррупционного управления МВД

Сергей Бутяйкин обвиняется в получении взятки в размере более 80 млн рублей

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