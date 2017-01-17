Антонио Валенсия останется в МЮ до лета 2018 года

Руководство английского клуба сообщило о продлении контракта с эквадорским защитником
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с эквадорским защитником Антонио Валенсией до лета 2018 года.
Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов» контракт 31-летнего футболиста истекал летом 2017 года, но стороны договорились о его продлении. Детали сделки не разглашаются.
.@Anto_V25's contract at #MUFC has been extended until the summer of 2018!— Manchester United (@ManUtd) 17 января 2017 г.
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Валенсия перешел в «Манчестер» из «Уигана» летом 2009 года. Всего в составе «Дьяволов» эквадорец провел 271 матч, в которых отметился 21 забитым мячом.
Валенсия является одним из лидеров национальной команды Эквадора и носит капитанскую повязку. По итогам чемпионате мира 2006 года, который прошел в Италии, защитник был номинирован на включение в символическую команду мундиаля. Он также был одним из шести номинантов на получение приза лучшему молодому игроку чемпионата мира.
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