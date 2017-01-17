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Новый путепровод в Псковской области запустят в декабре

Жителей прилегающих домов, возможно, переселят в другое жилье

Рабочий запуск нового путепровода в Великих Луках запланирован на декабрь, информирует Псковское агентство информации. Сквозной проезд будет осуществляться от улицы Ленина до Октябрьского проспекта, съезды откроются позже.

В настоящее время на участке идет строительство основного путепровода тоннельного типа, усиление грунта, перенос газа высокого давления и подземных коммуникаций.

Жители окрестных домов пожаловались губернатору Псковской области Андрею Турчаку на строительный шум и на то, что в квартирах осыпается штукатурка. Он поручил местным властям рассмотреть возможность переселения людей на время работ.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Новый путепровод в Псковской области запустят в декабре

Жителей прилегающих домов, возможно, переселят в другое жилье

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