Новый путепровод в Псковской области запустят в декабре

Рабочий запуск нового путепровода в Великих Луках запланирован на декабрь, информирует Псковское агентство информации. Сквозной проезд будет осуществляться от улицы Ленина до Октябрьского проспекта, съезды откроются позже.

В настоящее время на участке идет строительство основного путепровода тоннельного типа, усиление грунта, перенос газа высокого давления и подземных коммуникаций.

Жители окрестных домов пожаловались губернатору Псковской области Андрею Турчаку на строительный шум и на то, что в квартирах осыпается штукатурка. Он поручил местным властям рассмотреть возможность переселения людей на время работ.