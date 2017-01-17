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МИД надеется на пересмотр ЕСПЧ постановления о «законе Димы Яковлева»

Константин Долгов заявил, что в Москве вызвало недоумение то, что суд создал в отношении американских граждан преференции

Москва рассчитывает на то, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пересмотрит свое постановление о признании неправомерным так называемый закон Димы Яковлева, действующий в России и запрещающий гражданам США усыновлять российских детей.

«Рассчитываем на то, что суд обратит внимание на многочисленные, подкрепленные конкретными доказательствами аргументы российской стороны и пересмотрит принятое постановление», — заявил уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права МИД РФ Константин Долгов, передает «Интерфакс».

Долгов добавил, что в Москве вызывает удивление тот факт, что суд «создал в отношении американских граждан преференции, позволяющие им обращаться в ЕСПЧ без надлежащего и обязательного для остальных участников Европейской конвенции о правах человека исчерпания всех внутригосударственных средств правовой защиты».

Известия // вторник, 17 января 2017 года

МИД надеется на пересмотр ЕСПЧ постановления о «законе Димы Яковлева»

Константин Долгов заявил, что в Москве вызвало недоумение то, что суд создал в отношении американских граждан преференции

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