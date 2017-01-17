В Великом Новгороде пройдет салют в честь освобождения от захватчиков

На набережной Волхова в Великом Новгороде пройдет салют в честь 73-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Как сообщает интернет-портал «Новгород.ру», праздничное мероприятие начнется 19 января в 18:00 на площадке около памятника Александру Невскому. Фейерверк будет организован на внебюджетные средства.

Операция по освобождению Великого Новгорода началась 14 января 1944 года. Она стала первым этапом стратегической операции из так называемых десяти «Сталинских ударов». 20 января советские военные закрепили красное знамя на кремлевской стене.

