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В Великом Новгороде пройдет салют в честь освобождения от захватчиков

Военная операция 1944 года стала первым из десяти «Сталинских ударов»

На набережной Волхова в Великом Новгороде пройдет салют в честь 73-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Как сообщает интернет-портал «Новгород.ру», праздничное мероприятие начнется 19 января в 18:00 на площадке около памятника Александру Невскому. Фейерверк будет организован на внебюджетные средства.

Операция по освобождению Великого Новгорода началась 14 января 1944 года. Она стала первым этапом стратегической операции из так называемых десяти «Сталинских ударов». 20 января советские военные закрепили красное знамя на кремлевской стене.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

В Великом Новгороде пройдет салют в честь освобождения от захватчиков

Военная операция 1944 года стала первым из десяти «Сталинских ударов»

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