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Алтайские власти ожидают сложного паводка из-за снежной зимы

Губернатор региона отметил, что предстоящей весной паводковая ситуация затронет всю территорию края

Предстоящее весеннее половодье в Алтайским крае будет проходить в сложных условиях из-за больших объемов снега, выпавшего в регионе за зиму. Об этом сообщил губернатор региона Александр Карлин.

По его словам, нынешняя зима в регионе выдалась снежной, а количество осадков в разы превышает средние показатели последних лет.

«Дело в том, что зима характеризуется не только большим снегозапасом, но и уникальным положением, когда снегозапас равномерен на всей территории края, а это значит, что даже в сухой степи существуют риски сложного паводка», — цитирует Карлина ИА FlashSiberia.

Чиновник добавил, что паводковая ситуация затронет всю территорию региона. По его словам, в настоящее время в регионе начали готовиться к прохождению половодья. В частности, власти информируют население, готовят технику, запасы материальных средств и обучают специалистов.

«Мы актуализируем все наши документы и начинаем все расписывать по предварительным графикам. В ближайшее время работа будет развернута достаточно интенсивно», — заключил губернатор.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Алтайские власти ожидают сложного паводка из-за снежной зимы

Губернатор региона отметил, что предстоящей весной паводковая ситуация затронет всю территорию края

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