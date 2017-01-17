В Ульяновске будут наказывать владельцев зданий за сосульки на крышах

Власти Ульяновска будут бороться со снежными шапками и наледью на крышах домов. В частности, руководство будет штрафовать собственников зданий за несвоевременную очистку кровель.



По данным 1ul.ru, за наличие сосулек на крышах физическим лицам грозит до 3 тыс. рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям — от 15 до 30 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 70 до 150 тыс. рублей.

Кроме того, контролировать ситуацию в регионе с 16 по 27 января будет «Ледовый патруль». Поступившие звонки с жалобами будут направляться напрямую в управляющие организации, ТСЖ и ЖСК, после чего проверят, как последние отреагировали на жалобу. Свои претензии граждане смогут сообщить по телефонам горячей линии организации.