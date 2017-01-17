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Охотник голыми руками вытащил трех кабанов из полыньи. Видео

Мужчина вытаскивал одно животное за другим за уши

Охотник спас из полыньи трех провалившихся под лед кабанов. Момент спасения диких животных, предположительно снятый на видео в Иркутской области, появился в сети.

Двое мужчин, которые собирались охотиться на зайцев, обнаружили трех кабанов, тонущих в полынье. Один из охотников решился помочь животным: он вытаскивал животных из проруби за уши.

Телеканал «360» опубликовал видео спасения кабанов.

«Не провалимся сами? Кабаны, по-моему. Вот это зайцев погоняли мы! Эй, не трогать, мы вас спасать идем!» — говорит один из охотников, приближаясь к полынье по глубокому снегу.

Первого кабанчика мужчина хватает за ухо и легко вытаскивает из воды. Так же беспрепятственно охотнику удалось вытащить второго. Третий, видимо, испугавшись человека, попытался укусить мужчину.

После счастливого спасения животные удалились в лес.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Охотник голыми руками вытащил трех кабанов из полыньи. Видео

Мужчина вытаскивал одно животное за другим за уши

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