Охотник голыми руками вытащил трех кабанов из полыньи. Видео

Охотник спас из полыньи трех провалившихся под лед кабанов. Момент спасения диких животных, предположительно снятый на видео в Иркутской области, появился в сети.



Двое мужчин, которые собирались охотиться на зайцев, обнаружили трех кабанов, тонущих в полынье. Один из охотников решился помочь животным: он вытаскивал животных из проруби за уши.

Телеканал «360» опубликовал видео спасения кабанов.

«Не провалимся сами? Кабаны, по-моему. Вот это зайцев погоняли мы! Эй, не трогать, мы вас спасать идем!» — говорит один из охотников, приближаясь к полынье по глубокому снегу.



Первого кабанчика мужчина хватает за ухо и легко вытаскивает из воды. Так же беспрепятственно охотнику удалось вытащить второго. Третий, видимо, испугавшись человека, попытался укусить мужчину.

После счастливого спасения животные удалились в лес.