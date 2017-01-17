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Керри назвал санкции против России эффективными

Госсекретарь США призвал ЕС помнить о ценности отношений союза с США

Государственный секретарь США Джон Керри выразил мнение, что санкции против России работают эффективно. 

«Посмотрите на экономические показатели: рубль, инвестиции, демография и еще многое другое. Санкции эффективно работают. Мы работаем в тяжелых условиях, чтобы сохранять Европу единой вокруг санкций, и у нас получается — санкции не сняты», — заявил он на полях Давосского форума.

Глава Госдепа отметил, что не знает, как будет вести себя новая администрация президента США. Он призвал европейские страны «верить в себя» и всегда помнить, «во имя каких ценностей существуют отношения между США и Европой на протяжении уже 70 лет», передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее избранный американский президент Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что в первое время после вступления в должность главы государства намерен оставить в силе санкции в отношении России. Трамп при этом добавил, что может отменить ограничительные меры, если Россия докажет свою пользу в борьбе с терроризмом и в достижении других целей, которые важны для США.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Керри назвал санкции против России эффективными

Госсекретарь США призвал ЕС помнить о ценности отношений союза с США

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