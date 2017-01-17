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Президент Гамбии ввел режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий

Яхья Джамме отказался передать власть кандидату от оппозиционной Объединенной демократической партии, который выиграл у него на выборах

Президент Гамбии Яхья Джамме за один день до сложения своих полномочий объявил 30-дневный режим чрезвычайного положения в стране.

Как сообщает BBC, Джамме отказался передать власть победившему 1 декабря на всенародных президентских выборах представителю оппозиционной Объединенной демократической партии (UDP) Адаму Барроу.

По словам гамбийского президента, режим ЧП вводится, чтобы не допустить вакуума власти, пока суд рассматривает его петицию относительно итогов выборов.

По их итогам Джамме набрал 39,6% голосов избирателей, а его оппонент Адам Барроу — 43,3%. За третьего кандидата, лидера оппозиционной партии «Демократический конгресс Гамбии» Мамма Канде, проголосовали 17,1% избирателей.

В свою очередь, Нигерия и другие страны Западной Африки, входящие в ЭКОВАС, готовят объединенную группировку, которая может войти в Гамбию, если проигравший выборы глава Замбии не покинет свой пост добровольно.

Яхья Джамме захватил власть в маленьком западноафриканском государстве в 1994 году и был не раз обвинен в нарушении прав человека.

Стоит отметить, что до сих пор власть в Замбии менялась только путем государственного переворота. 

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Президент Гамбии ввел режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий

Яхья Джамме отказался передать власть кандидату от оппозиционной Объединенной демократической партии, который выиграл у него на выборах

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