Новости, деловые новости - Известия
Среда,
18 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Депутаты чаще предлагают, реже принимают

Законотворчество в уголовном праве эксперты назвали бессистемным и популистским

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Девять из десяти законодательных инициатив, касающихся уголовного права, связаны с ужесточением ответственности. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) после анализа законотворчества за период с 1 августа 2014 года по 1 августа 2016 года.

Всего за это время было внесено 237 законопроектов по вопросам уголовного правосудия, не считая поправок технического характера. Приняты были 42, то есть около 17%. При этом у инициатив, предполагающих смягчения и послабления, шанс быть принятыми был вдвое выше — они проходили в 29% случаев. Проекты, ужесточающие законодательство, принимались только в 14% случаев. Однако вносили их в семь раз чаще, поэтому в итоге за два года было принято втрое больше суровых законов (17), нежели смягчающих (5).

В целом из 140 законопроектов, предполагающих изменение уголовного законодательства, на его смягчение были направлены только 12%, в то время как 88% увеличивали меру наказания.

Из внесенных за два года поправок в уголовно-процессуальное законодательство 12 были направлены на усиление позиций адвокатов-защитников. Однако ни одна из этих инициатив не была принята. Точно так же не прошли все предложения, направленные на расширение полномочий прокуратуры. А из 12 законопроектов, направленных на ограничение использования мер пресечения, прошел только один.

Эксперты также проанализировали, насколько успешно проходили законодательные инициативы в зависимости от того, кто их внес. Оказалось, что из четырех законопроектов Верховного суда приняты были три. Законами стали все семь президентских инициатив. Проекты, внесенные правительством, принимались в 58% случаев (прошли 14 из 24).

В то же время инициативы самих законодателей, хотя и составляли основную часть от всех внесенных законопроектов, принимались редко. Депутаты Госдумы предложили за два года 147 проектов (61% от общего числа), однако сами приняли только 17 (12%). Члены Совета Федерации внесли 39 законопроектов (17%), но только три из них были приняты (8% от внесенных сенаторами).

По мнению авторов исследования, низкая результативность законотворческой работы парламентариев связана с большим количеством популистских предложений и с тем, что многие проекты не находили достаточной поддержки.

Эксперты также отмечают общую бессистемность законопроектной деятельности в сфере уголовного правосудия: как правило, предложения были не связаны между собой, а зачастую и противоречили друг другу. Многие инициативы были внесены после резонансных событий, и их качество юристы оценивают довольно низко.

Адвокат Центральной коллегии адвокатов города Владимир Максим Никонов, проводивший исследование, рассказал «Известиям», что результаты исследования свидетельствуют о тенденции на ужесточение наказаний и на введение новых составов преступлений в Уголовный кодекс.

Другая закономерность: если поправок в Уголовный кодекс вносится довольно много и при этом они зачастую плохо прописаны, то изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, регламентирующий порядок расследования и рассмотрения дел, гораздо меньше. Однако эти проекты гораздо качественнее, считает Максим Никонов.

— Поправки в Уголовный кодекс написать технически проще — изменить восемь лет наказания на десять лет не так сложно, ­— говорит адвокат. — При этом на такие поправки отреагируют СМИ и общественность. Это позволяет делать и своего рода политические высказывания — как только происходит какое-то резонансное событие, сразу появляется законопроект об ужесточении чего-нибудь. А то, что касается уголовного судопроизводства, находится в тени для обывателя, который, как правило, не очень знаком с его внутренней механикой. На этом сложнее получить общественное внимание. Уголовное же право всегда на поверхности.

Максим Никонов отметил, что инициативы, касающиеся уголовно-процессуального законодательства, формально направлены на улучшение процессуальных позиций потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, но они сильно уступают по количеству поправкам в УК.

— Получается, что вносятся благие идеи, но далеко не все они реализуются. Например, ни один законопроект, направленный на расширение процессуальных возможностей адвокатов, не дошел до логического завершения. Хотя проблема очень насущная, — сказал он. — В целом же законопроекты не укладываются в какую-то единую концепцию. Получается несколько хаотичное законотворчество, и единой линии нет. Законодатель не может ориентироваться в том, в каком русле надо работать, и проекты вносятся по вкусовому принципу или как реакция на какие-то острые события. При этом у нас нет эффективного аудита со стороны научного сообщества.

Экс-судья Мосгорсуда, заслуженный юрист России и член СПЧ Сергей Пашин считает, что изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, которые проходят, хоть и не носят собственно репрессивного характера, в большей степени служат интересам правоохранительных органов и судов.

— Эти изменения недемократичны, негуманны и направлены на упрощенчество и на уничтожение, скажем, суда присяжных, — сказал он «Известиям». — А прокуроры формально некоторые полномочия получили. Например, возможность обращаться за продлением срока пребывания под стражей в период, когда обвинительное заключение готово, и прокурор его проверяет. Это серьезная вещь.

Читайте также:

В Госдуме наметилась тенденция к совместной работе

Совет Федерации меняет регламент

В Госдуму внесен проект об отмене доплат к пенсиям парламентариев

Известия // среда, 18 января 2017 года

Депутаты чаще предлагают, реже принимают

Депутаты чаще предлагают, реже принимаютЗаконотворчество в уголовном праве эксперты назвали бессистемным и популистским

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владимир Оленченко

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Гончаров

эксперт

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Журавлев

политолог

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке