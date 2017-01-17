Пауэр назвала Россию главной угрозой США

Постпред Соединенных Штатов при ООН при этом отметила необходимость диалога
Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр вновь заявила, что Россия является главной американской угрозой, при этом отметив, что интересы двух стран зачастую совпадают.
«Решение проблем с Россией в наших интересах, диалог между нами является абсолютно важнейшей задачей», — также отметила Пауэр в ходе своего выступления с докладом в Атлантическом совете в Вашингтоне. Ее слова приводит «РИА Новости».
Ранее во вторник сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн заявил, что разрыв в военных потенциалах России и Соединенных Штатов заметно сократился.
«Если мы посмотрим на растущую военную мощь России, мы увидим, что разрыв в военном потенциале Москвы и Вашингтона стремительно сокращается», — подчеркнул сенатор.