В Самаре двоюродных братьев подозревают в сбыте оружия на Украину

Сотрудники УФСБ по Самарской области задержали двух двоюродных братьев, подозреваемых в перепроизводстве оружия и его поставке на Украину.

По данным НИА «Самара», 59-летнего и 52-летнего мужчин силовики задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Сообщается, что подозреваемые являются представителями преступной группы, причастной к изготовлению боевого огнестрельного оружия путем переделки массогабаритных макетов (ММГ).



Во время обыска по месту жительства одного из задержанных был найден и изъят целый арсенал оружия, переделанного из массогабаритных макетов под стрельбу боевыми патронами, в том числе нарезное ружье МА-136с с пятью магазинами (аналог автомата Калашникова). Предположительно, данное оружие злоумышленники продавали через интернет, его покупали на территории России и Украины.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.