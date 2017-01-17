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В Самаре двоюродных братьев подозревают в сбыте оружия на Украину

Мужчин задержали силовики в ходе оперативно-разыскных мероприятий

Сотрудники УФСБ по Самарской области задержали двух двоюродных братьев, подозреваемых в перепроизводстве оружия и его поставке на Украину.

По данным НИА «Самара», 59-летнего и 52-летнего мужчин силовики задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Сообщается, что подозреваемые являются представителями преступной группы, причастной к изготовлению боевого огнестрельного оружия путем переделки массогабаритных макетов (ММГ).

Во время обыска по месту жительства одного из задержанных был найден и изъят целый арсенал оружия, переделанного из массогабаритных макетов под стрельбу боевыми патронами, в том числе нарезное ружье МА-136с с пятью магазинами (аналог автомата Калашникова). Предположительно, данное оружие злоумышленники продавали через интернет, его покупали на территории России и Украины.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Известия // вторник, 17 января 2017 года

В Самаре двоюродных братьев подозревают в сбыте оружия на Украину

Мужчин задержали силовики в ходе оперативно-разыскных мероприятий

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