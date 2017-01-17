СК в Татарстане проводит проверку после падения подростка из окна

Тело 15-летнего школьника с признаками падения с высоты обнаружили возле жилого дома
Следователи Татарстана организовали доследственную проверку по факту гибели подростка в Набережных Челнах, выпавшего из окна многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану.
По данным ИА «Татар-информ», трагедия произошла сегодня, тело 15-летнего школьника с признаками падения с высоты обнаружили возле многоэтажного жилого дома.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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