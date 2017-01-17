ООН будет присутствовать на переговорах по Сирии в Астане

ООН получила приглашение на переговоры по сирийскому урегулированию в Астане, на ней будет присутствовать заместитель спецпосланника международной организации по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи.

Об этом во вторник сообщил заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«ООН получила приглашение к участию», — приводит его слова ТАСС.

Фархан Хак пояснил, что Рамзи Рамзи был назначен представителем международной организации на встрече спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что подготовка к встрече по Сирии в Астане была полностью завершена.