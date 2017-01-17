Луценко заявил о неопровержимых доказательствах госизмены Януковича

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что секретариат ООН передал Киеву копию заявления экс-президента страны Виктора Януковича с просьбой о вводе российских вооруженных сил.

Об этом он написал в своем Facebook, прикрепив сопроводительное письмо секретариата ООН.

В документе говорится, что постоянное представительство Украины при ООН запросило копию письма российского постпреда Виталия Чуркина от 3 марта 2014 года и копию обращения Виктора Януковича к генсеку ООН.







Луценко утверждает, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами. Таким образом, по его словам, у Киева есть «неопровержимые документальные доказательства госизмены экс-президента Януковича».



Напомним, что украинские власти хотят привлечь Виктора Януковича и других чиновников к ответственности. В отношении Януковича было открыто уголовное дело по факту убийств во время событий на майдане.



В свою очередь, глава администрации экс-президента Украины Андрей Клюeв заявил, что непосредственными организаторами госпереворота являются секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, председатель Верховной рады Андрей Парубий и председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат Сергей Пашинский.



21 ноября 2013 года на главной киевской площади Независимости — майдане Незалежности — сторонники евроинтеграции организовали массовые протестные акции, в результате которых произошла насильственная смена власти. Жертвами столкновений стали более 100 человек.

