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Луценко заявил о неопровержимых доказательствах госизмены Януковича

По словам украинского генпрокурора, Киев получил от секретариата ООН копию письма бывшего президента с просьбой ввести в страну российские войска

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что секретариат ООН передал Киеву копию заявления экс-президента страны Виктора Януковича с просьбой о вводе российских вооруженных сил.

Об этом он написал в своем Facebook, прикрепив сопроводительное письмо секретариата ООН.

В документе говорится, что постоянное представительство Украины при ООН запросило копию письма российского постпреда Виталия Чуркина от 3 марта 2014 года и копию обращения Виктора Януковича к генсеку ООН.


Луценко утверждает, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами. Таким образом, по его словам, у Киева есть «неопровержимые документальные доказательства госизмены экс-президента Януковича».

Напомним, что украинские власти хотят привлечь Виктора Януковича и других чиновников к ответственности. В отношении Януковича было открыто уголовное дело по факту убийств во время событий на майдане. 

В свою очередь, глава администрации экс-президента Украины Андрей Клюeв заявил, что непосредственными организаторами госпереворота являются секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, председатель Верховной рады Андрей Парубий и председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат Сергей Пашинский.

21 ноября 2013 года на главной киевской площади Независимости — майдане Незалежности — сторонники евроинтеграции организовали массовые протестные акции, в результате которых произошла насильственная смена власти. Жертвами столкновений стали более 100 человек.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Луценко заявил о неопровержимых доказательствах госизмены Януковича

По словам украинского генпрокурора, Киев получил от секретариата ООН копию письма бывшего президента с просьбой ввести в страну российские войска

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