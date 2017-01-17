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«Зенит» забил клубу из Омана 14 мячей в товарищеской игре

После счета 7:0 петербургский клуб отдал сопернику своего вратаря

Петербургский «Зенит» разгромил оманский клуб «Сохар» в товарищеской игре со счетом 14:1, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Нападающие российского клуба Лука Джорджевич и Александр Кокорин сделали по хет-трику. Дубли оформили Роберт Мак и Сергей Зуйков. По одному мячу забили Ибрагим Цаллагов, Павел Могилевец, Леон Мусаев и Данни.

Когда счет дошел до 7:0, «Зенит» передал сопернику своего вратаря Михаила Кержакова, который защищал ворота до 62-й минуты. Затем его сменил другой петербургский вратарь Егор Бабурин.

Встреча состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках тренировочного сбора. Ранее «Зенит» обыграл китайский клуб «Чанчунь Ятай» со счетом 5:2 и сыграл вничью с немецким «Айнтрахтом» — 0:0.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

«Зенит» забил клубу из Омана 14 мячей в товарищеской игре

После счета 7:0 петербургский клуб отдал сопернику своего вратаря

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