Новым главой Европарламента избран Антонио Таяни

Итальянский депутат Антонио Таяни, представляющий парламентскую фракцию Европейской народной партии (ЕНП), которая является ведущей политической силой в ЕС, избран новым главой Европарламента в четвертом туре голосования, заявил уходящий с этого поста Мартин Шульц.

Шульц принял решение покинуть пост главы Европарламента еще в ноябре, когда заявил о своем намерении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократической партии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года, сообщает РИА «Новости».

«Я констатирую, что новым главой Европарламента избран депутат Таяни», — сказал Щульц.

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