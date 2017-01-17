СМИ: участникам протеста против Трампа предлагают $2,5 тыс. в месяц

Участникам протестов против избранного президента США Дональда Трампа предлагают вознаграждение $2,5 тыс. в месяц плюс почасовую оплату за непосредственное участие в мероприятиях из расчета $50 в час, сообщает газета The Washington Times.

При этом издание отмечает, что условием получения денег является участие по меньшей мере в шести мероприятиях за год. Кроме того, для постоянных участников протеста предусмотрена медицинская страховка.

Такое предложение актуально более чем для 20 американских городов, включая Сан-Франциско, Детройт, Филадельфию и Вашингтон. Впрочем, издание не исключает, что такие объявления могут оказаться мошенническими.