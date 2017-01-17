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СМИ: участникам протеста против Трампа предлагают $2,5 тыс. в месяц

Условием получения денег является участие по меньшей мере в шести мероприятиях за год

Фото: REUTERS/Lucas Jackson

Участникам протестов против избранного президента США Дональда Трампа предлагают вознаграждение $2,5 тыс. в месяц плюс почасовую оплату за непосредственное участие в мероприятиях из расчета $50 в час, сообщает газета The Washington Times.

При этом издание отмечает, что условием получения денег является участие по меньшей мере в шести мероприятиях за год. Кроме того, для постоянных участников протеста предусмотрена медицинская страховка.

Такое предложение актуально более чем для 20 американских городов, включая Сан-Франциско, Детройт, Филадельфию и Вашингтон. Впрочем, издание не исключает, что такие объявления могут оказаться мошенническими.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

СМИ: участникам протеста против Трампа предлагают $2,5 тыс. в месяц

СМИ: участникам протеста против Трампа предлагают $2,5 тыс. в месяцУсловием получения денег является участие по меньшей мере в шести мероприятиях за год

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