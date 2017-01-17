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Кандидату в президенты Франции Вальсу попытались дать пощечину. Видео

Экс-премьера попытались ударить по лицу во время его визита в Бретань

Кандидат на пост президента Франции и экс-премьер страны Мануэль Вальс едва не получил пощечину во время своей поездки в Бретань, когда выходил из мэрии коммуны Ламбаль в департаменте Кот-д’Армор.

Как сообщает телеканал BFMTV, Вальса попытался ударить по лицу мужчина, не входящий в его делегацию. Он стоял среди людей, которых Вальс приветствовал, когда вышел из здания в сопровождении министра обороны страны Жан-Ива Ле Дриана. Вальс отвечал на рукопожатия сторонников, и в это время мужчина попытался ударить его по лицу. После этого он был задержан, сообщает «РИА Новости».

Напомним, этот случай стал уже вторым за последние месяцы. В декабре неизвестный бросил в Вальса пакет с мукой в Страсбурге, когда политик заходил в кафе, где его ждали члены местного отделения Социалистической партии.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Кандидату в президенты Франции Вальсу попытались дать пощечину. Видео

Экс-премьера попытались ударить по лицу во время его визита в Бретань

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